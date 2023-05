Ecco dove vedere Torino-Fiorentina in TV e streaming: il calcio d’inizio è in programma il 21 maggio alle ore 15:00

Dopo la vittoria contro il Verona, il Torino si prepara a tornare tra le mura amiche per uno scontro diretto: ad attenderlo c’è infatti la Fiorentina di Italiano. La Viola, a pari punti in classifica con i granata e con lo strascico della finale di Conference League raggiunta, sarà particolarmente motivata nel cercare i tre punti fra le mura del Grande Torino. Lo stesso vale però per Juric e i suoi, a caccia dell’ottavo posto e del ritorno alla vittoria in casa. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX. Appuntamento domani, alle 15.00.