I convocati di Torino-Fiorentina, gara valida per la 36^ giornata di campionato in programma per domenica 21 maggio

È tempo di scontro diretto per il Torino di Juric, che dovrà scendere in campo contro la Fiorentina. Stessa situazione di classifica e stessi obiettivi per le due formazioni, a caccia dei tre punti per agguantare un posto nelle Coppe europee. La sfida si accenderà a partire dalle ore 15.00 sul rettangolo verde del Grande Torino. Solo due assenti per Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno dello squalificato Bonaventura e dell’ex granata Salvatore Sirigu, oltre che di Nico Gonzalez. Diversa è invece la situazione in casa Toro: assente Radonjic, mentre Sanabria ha recuperato in tempo record e sarà della partita. Di seguito, le scelte dei due tecnici.

Torino-Fiorentina: i convocati di Juric

In attesa di comunicazione

Torino-Fiorentina: i convocati di Italiano

PORTIERI: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi;

DIFENSORI: Biraghi, Dodò, Igor, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti;

CENTROCAMPISTI: Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Mandragora;

ATTACCANTI: Brekalo, Ikoné, Jovic, Kouamé, Cabral, Saponara, Sottil.