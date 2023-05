La probabile formazione della Fiorentina di Italiano, avversaria del Torino di Juric nella 36ª giornata di campionato

Partita di vitale importanza quella che attende il Torino, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore in merito alle questioni che avvolgono la Juventus. I granata ospiteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fresca di qualificazione alla finale di Conference League e che mercoledì sfiderà l’Inter in un’altra finale, quella di Coppa Italia. La viola, con i suoi 49 punti, gli stessi del Torino, è una diretta concorrente per l’8° posto. Una vittoria potrebbe alimentare moltissimo le speranze di raggiungimento di una coppa europea, mentre un passo falso, vista anche la vittoria del Monza contro il Sassuolo, spegnerebbe tutti i sogni. Italiano può contare su quasi tutti gli uomini a disposizione, a eccezione di Bonaventura, squalificato, Sirigu, Nico Gonzalez e Amrabat, tenuti a riposo per la Coppa Italia.

Fiorentina: tanti big a riposo

Viola che, come detto, potrebbe risparmiare parecchi giocatori in vista dell’importante sfida contro l’Inter. In porta è confermato Terracciano, dopo che Cerofolini aveva giocato nell’ultimo turno. Difesa a 4 che vede i due terzini titolari, Dodo e Biraghi, riposare. Al loro posto pronti Venuti e Terzic, con Martinez Quarta e Igor nel mezzo. La mediana sarà composta da Mandragora e Duncan, che faranno tirare il fiato ad Amrabat e Castrovilli. Sulla linea di trequarti pronti invece Ikoné, Barak e Saponara, alle spalle del titolare Cabral. Turno di riposo anche Kouamé e l’ex Brekalo.

La probabile formazione della Fiorentina

Ecco la probabile formazione della Fiorentina:

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. A disp. Cerofolini, Vannucchi, Kayode, Dodò, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Sottil, Castrovilli, Bianco, Brekalo, Jovic, Kouamé. All. Italiano.

Indisponibili: Sirigu, Nico Gonzalez, Amrabat

Squalificato: Bonaventura