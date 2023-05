Probabile formazione Torino / Il paraguaiano è in gruppo ma per una maglia lottano Pellegri e Seck

Partita fondamentale, quella che aspetta il Torino. I granata affronteranno la Fiorentina, assoluta concorrente per l’8° posto, che può valere moltissimo anche a causa delle vicende legate alla Juventus. Viola che non solo è reduce dalla qualificazione alla finale di Conference League, ma che è anche attesa all’importante sfida contro l’Inter, che mette in palio la Coppa Italia. Juric dovrà fare a meno di Radonjic ma ritrova Sanabria, fermo in settimana per una lesione.

Torino: chi al posto di Sanabria?

Juric si affiderà al solito 3-4-2-1, ma dovrà sciogliere alcuni dubbi. In porta, ovviamente, il titolare è ancora Milinkovic-Savic. Davanti a sé il portiere serbo avrà una linea a tre formata da Djidji, il rientrante Schuurs e Buongiorno. Le mezzali saranno ancora Ilic e Ricci, affiancate da Singo a destra e Rodriguez, che prende il posto di Vojvoda, a sinistra. Sulla trequarti dovrebbe farcela dal primo minuto Miranchuk, che sarà chiamato ad affiancare Vlasic. Capitolo prima punta: con il rientro in gruppo di Sanabria i dubbi aumentano. Possibilità per Pietro Pellegri dal primo minuto ma occhio però anche alla possibilità Seck, che già all’andata contro la Fiorentina era partito titolare in avanti facendo molto bene.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. A disp. Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Bayeye, Gravillon, Zima, Lazaro, Aina, Adopo, Vieira, Gineitis, Linetty, Pellegri, Karamoh, Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Radonjic

Squalificati: nessuno