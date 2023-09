Torino-Genoa, diretta della partita di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Genoa è la partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra granata non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione: primo lo 0-0 casalingo contro il Cagliari, poi la brutta prestazione di San Siro contro il Milan in cui è arrivata una pesante sconfitta per 4-1, ora contro la formazione ligure (una sconfitta e una vittoria nelle prime due giornate per il Grifone) cerca la prima vittoria in questo campionato. Il calcio d’inizio della gara è alle ore 18.30, segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Genoa: il prepartita

Ore 16.15 Mancano più di due ore al calcio d’inizio di Torino-Genoa ma intorno allo stadio Olimpico Grande Torino iniziano già a vedersi numerosi tifosi granata. C’è un grande entusiasmo alimentato dall’acquisto di Duvan Zapata che, quest’oggi, dovrebbe essere schierato dal primo minuto al centro dell’attacco granata. E’ questa l’indicazione che ha dato Ivan Juric alla vigilia. D’altronde il tecnico croato deve fare a meno dell’infortunato Antonio Sanabria e ha quindi deciso di lanciar subito il colombiano, che si dovrebbe alternare a partita in corso con Pietro Pellegri.

Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, N’Guessan, Soppy, Vojvoda, Ilic, Tameze, Gineitis, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. A disp. Leali, Sommariva, De Winter, Matturro, Martin, Hefti, Thorsby, Kutlu, Galdames, Kuavita, Ekuban, Yalcin. All. Gilardino.

Dove vedere Torino-Genoa in streaming e in TV

Torino-Genoa in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie A 2023-2024 La diretta web della partita del Torino sarà su Toro.it.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino-Genoa: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18.30