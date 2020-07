Le ultime dal "Grande Torino": c'è Lyanco, Toro con Zaza-Belotti - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Genoa, Serie A 2019/2020: Longo sceglie il 3-4-1-2 con cui ha battuto il Brescia, davanti Verdi dietro a Zaza e Belotti

Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia. Longo, per Torino-Genoa, sceglie l’undici che una settimana fa ha battuto il Brescia nel primo dei suoi scontri cruciali per la salvezza. Rientrato Zaza dalla squalifica, il tecnico lo affianca a Belotti, con Verdi che completerà il reparto offensivo del 3-4-1-2. In difesa c’è Lyanco e non Izzo, che sarà in panchina dopo la brutta prestazione di Milano contro l’Inter. A centrocampo sono Ansaldi e De Silvestri gli esterni, con Rincon e Meité a chiudere la cerniera. Nel Genoa, gli ex granata vincono i rispettivi ballottaggi: giocano dal primo minuto sia Falque che Barreca. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Izzo, Lukic, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Aina, Adopo. Allenatore: Longo

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Falque, Behrami, Schone, Barreca; Sanabria; Pinamonti. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Criscito, Lerager, Jagiello, Ghiglione, Pandev, Destro, Favilli, Ankersen, Rovella, Soumaro. Allenatore: Nicola