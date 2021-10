Davanti c’è Sanabria, sulla fascia sinistra Ansaldi: Rodriguez e Praet in panchina. Ecco le formazioni ufficiali

Qualche sorpresa nell’undici del Torino contro il Genoa. Juric sceglie ancora Sanabria dal 1′ mandando Belotti in panchina. Cambia ancora la difesa, perché c’è Buongiorno al posto di Rodriguez. In mezzo al campo Pobega sostituisce Mandragora mentre Ansaldi vince il ballottaggio con Aina. Praet di nuovo a disposizione non parte titolare. Per Ballardini davanti spazio a Ekuban e Destro.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno, Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Rodriguez, Izzo, Vojvoda, Zima, Baselli, Aina, Rincon, Praet, Belotti, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Genoa (3-5-2): Sirigu; Ghiglione Vasquez, Criscito; Cambiaso, Tourè, Sturaro, Rovella, Fares; Ekuban, Destro. A disposizione. Semper, Marchetti, Sabelli, Biraschi, Masiello, Melegoni, Badelj, Behrami, Kallon, Caicedo, Pandev, Galdames. Allenatore. Ballardini.