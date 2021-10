Ecco i calciatori convocati dai tecnici Ivan Juric e Davide Ballardini in vista di Toirno-Genoa, anticipo della nona giornata

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che affronterà il Genoa nell’anticipo del venerdì. Il Grande Torino è perciò pronto a riaccogliere i granata ed il pubblico nel match che dovrà valere la rivalsa dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Juventus e Napoli. Ancora senza Pjaca e Verdi, che salteranno anche le prossime due, Juric potrà nuovamente contare su Singo e Praet. Tanti invece gli assenti in casa Genoa: Bani, Maksimovic, Cassata, Hernani, Vanheusden non saranno infatti tra i convocati. Di seguito, le scelte dei due tecnici in vista della nona giornata di Serie A.

Convocati Torino-Genoa: le scelte di Juric

Ivan Juric ha stilato l’elenco dei convocati per la partita contro il Genoa: rientra Praet e c’è regolarmente Singo. Gli unici assenti, oltre al lungodegente, sono Pjaca, Verdi e Mandragora.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Ansaldi, Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Baselli, Linetty, Lukic, Kone, Pobega, Praet, Rincon

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza

Convocati Torino-Genoa: le scelte di Ballardini

Sono 24 i calciatori convocati da Ballardini per la partita di questa sera del Genoa contro il Torino. Tra questi c’è Salvatore Sirigu, assente invece l’altro grande ex granata, Nicola Maksimovic, alle prese con un infortunio.

Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu.

Difensori: Biraschi, Cambiaso, Criscito, Masiello, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Fares, Galdames, Ghiglione, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro, Toure.

Attaccanti: Caicedo, Destro, Ekuban, Kallon, Pandev.