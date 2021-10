Torino-Juventus, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Un derby che può essere la svolta per l’una o per l’altra squadra: alle 18 Torino-Juventus, terza partita di questa giornata di campionato, metterà di fronte due squadre che hanno bisogno non solo di punti ma soprattutto di conferme. Quella di Juric, dopo il buon inizio, nonostante due vittorie siano sfumate – contro Lazio e Venezia – per due episodi, quella di Allegri, dopo la vittoria in Champions contro il Chelsea che ha dato morale. Segui la diretta di Torino-Juventus su Toro.it.

Torino-Juventus, il prepartita

Ore 16 Mancano due ore al fischio d’inizio del derby della Mole. Fuori dallo stadio c’è l’aria di una grande attesa. Tanti i tifosi presenti: tutti aspettano l’arrivo dei pullman, prima di mettersi in coda per entrare allo stadio. Bus che sono attesi tra le 16.15 e le 16.30. Una volta dentro i calciatori si prepareranno per il riscaldamento, dopo la consueta ricognizione. Curiosità anche per quelle che saranno le formazioni schierate in campo dai due allenatori. Juric ha recuperato Ansaldi ma non Belotti, Pjaca, Praet e Zaza, non convocati.

Torino-Juventus, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della partita:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Buongiorno, Ansaldi, Vojvoda, Lukic, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Verdi. All. Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Pellegrini, De Ligt, Bernardeschi, Kulusevski, McKennie. All. Allegri.

Torino-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Torino-Juventus in diretta sarà trasmessa su Dazn in streaming: la piattaforma ha acquisito i diritti per tutti e dieci i match di serie A del triennio 2021-2024.

Torino-Juventus, formazioni ufficiali

Torino-Juventus, la diretta

Calcio d’inizio ore 18