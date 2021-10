Kean e McKennie si divorano il gol del vantaggio, poi il Torino cresce e mette alle corde la Juventus: il primo tempo del derby della Mole

Il clima infuocato accende subito la Juve e non il Toro. Così il derby della Mole numero 153 in Serie A – il primo dopo il ritorno dei tifosi negli stadi – inizia con tre occasioni bianconere. Monumentali, le prime due: prima Kean sfugge a Bremer, si infila in area ma incrocia fuori, poi Rabiot anticipa Pobega mette dentro per McKennie che sparacchia alto da pochi metri. Il texano non inquadra la porta nemmeno poco dopo, dal limite; stesso destino del pallone calciato da Singo, nel primo squillo di marca granata. L’undici di Juric si scuote e prende campo, quello di Allegri abbassa i ritmi: intorno al ventesimo, Ola Aina catapulta una rimessa lunga, Lukic colpisce di testa ma manda fuori. Gli altri squilli arrivano nel finale di tempo. Brekalo rientra sul destro e calcia da fuori senza centrare lo specchio, poi Mandragora ci prova da fuori e chiama Szczesny alla paratona, infine Locatelli gira dall’interno dell’area ma trova il muro di Lukic in angolo.