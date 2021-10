Le parole di Manuel Locatelli, che ha deciso con il suo gol il derby della Mole: ecco le sue dichiarazioni dopo Torino-Juventus

Manuel Locatelli ha deciso il derby della Mole. Il suo gol nel finale ha consegnato la vittoria alla Juventus contro il Torino. Ecco le sue parole: “Il gol? Emozione fantastica, da quando sono arrivato c’è un gruppo incredibile. Siamo amici e persone vere, siamo tutti umili. E’ bellissimo, abbiamo vinto il derby: emozione forte. Siamo riusciti a fare un passo avanti in classifica. Ora dobbiamo ricaricare le pile e tornare con ancora più fame. Allegri? Pretende tanto da me, io sto cercando di fare di tutto per migliorarmi. Fede è stato bravo a vedermi, ha messo una gran palla. Quello della Juventus è un gioco diverso da quello del Sassuolo: il succo è che noi siamo qui per vincere”.