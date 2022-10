Torino-Juventus, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Scatta oggi a decima giornata del campionato di Serie A che vede il Torino di Juric impegnato nella sfida casalinga contro la Juventus: il Derby della Mole. I granata arrivano dal pareggio amaro contro l’Empoli che, tuttavia, ha interrotto la striscia negativa delle due precedenti giornate. E come raccontato da Juric nella conferenza stampa della vigilia, sono convinti di poter fare l’impresa e riportare al Grande Torino la vittoria nella stracittadina. Dall’altra parte, la Juventus non può permettersi altri passi falsi: se il clima in casa bianconero non si poteva certo dire sereno dopo il ko contro il Milan, la sconfitta in Champions contro il Maccabi ha fatto precipitare ulteriormente le cose. Tutti ingredienti che rendono il Derby, ancor più del solito, la sfida delle sfide per entrambe le formazioni. Segui la diretta di Torino-Juventus su Toro.it.

Torino-Juventus, il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-JUVENTUS

Ore 16.00 Mancano ancor due ore al fischio di inizio del Derby della Mole ma attorno allo stadio sono già molti i tifosi arrivati per entrare nella pancia del Grande Torino che alle ore 18 vedrà affrontarsi Toro e Juventus. Tifosi che attendono l’arrivo, previsto tra le 16:15 e le 16:30, del pullman granata. Un volta dentro ci sarà soltanto più il tempo per il consueto giro di ricognizione del terreno di gioco e per il riscaldamento. Poi il conto alla rovescia sarà ufficialmente concluso.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, Zima, Singo, Lazaro, Ricci, Ilkhan, Garbett, Adopo, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczensy; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Gatti, Paredes, Miretti, Fagioli, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.

Torino-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Il Derby della Mole tra Torino e Juventus sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali.

Torino-Juventus, la diretta

Calcio di inizio alle ore 18.