Sintesi e commento del primo tempo di Torino-Juventus: i granata controllano la partita ma l’occasione migliore è della squadra di Allegri

Per la sfida alla Juventus, Juric deve rinunciare a Sanabria, non convocato, ma pure a Ricci e Pellegri dall’inizio: i due 2001 vanno in panchina. In attacco ci sono Miranchuk e Radonjic con Vlasic più avanzato. Non è una Juve arrabbiata che parte forte, al contrario i ritmi dei bianconeri sono piuttosto bassi ed è il Toro a fare la partita. Di questo timore della squadra di Allegri il Torino non ne approfitta come dovrebbe. Al 14′ azione di Radonjic sulla sinistra: il serbo salta Cuadrado e crossa in mezzo dove però il portiere della Juve può arrivare senza problemi. Al 15′ ci prova da fuori Miranchuk, senza creare tuttavia preoccupazione alla retroguardia avversaria. Ancora il Toro con Lukic al 23′ ci prova dalla distanza: pallone alto. La Juve alza la testa davvero solo dopo la mezz’ora. Al 34′ l’occasione più ghiotta dell’intera partita: Vlahovic a tu per tu per Milinkovic-Savic trova la parata miracolosa del portiere. Il serbo allunga il braccio tanto da intercettare a mano aperta la conclusione del connazionale. Poi l’azione prosegue con altre due conclusioni, di Rabiot e di Locatelli, tutte e due respinte dall’estremo difensore del Torino. Resterà il momento di maggior pericolo per la squadra di Juric: negli ultimi dieci minuti. Si va al riposo sullo 0-0.