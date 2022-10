Allegri intenzionato a schierare la difesa a tre: Bonucci sarebbe tra gli esclusi, sulle fasce Cuadrado e Kostic

Per la sfida al Toro di questo pomeriggio, Allegri ha studiato quella che secondo l’allenatore è la miglior formazione possibile per l’avversario che andrà ad incontrare e considerate anche le condizioni fisiche dei giocatori a disposizione. Come noto alla lista di assenti si è aggiunto Di Maria e questo darà la possibilità al tecnico di partire con la difesa a tre. Potrebbe essere Bonucci l’escluso eccellente: Bremer, in questo caso, andrebbe a giocare nella posizione che più gli è congeniale, al centro della retroguardia. Davanti il ballottaggio è a tre, con Milik e Vlahovic favoriti su Kean.

Ballottaggio Paredes-Locatelli

Nel 3-5-2 con cui la Juve dovrebbe schierarsi, la difesa davanti a Szczesny sarà quella formata dal terzetto Danilo, Bremer e Alex Sandro, quest’ultimo favorito su Rugani. Sulle fasce andranno ad agire Cuadrado (che all’occorrenza potrà abbassarsi a fare il quarto di difesa) e Kostic. In cabina di regia il ballottaggio è tra Paredes e Locatelli: dal 1′ dovrebbe spuntarla l’azzurro, affiancato da McKennie e Rabiot. A caccia di gol e conferme Dusan Vlahovic, rimasto a secco a Milano contro i rossoneri dopo essere tornato al gol in campionato col Bologna. Accanto all’ex viola uno tra Milik e Kean.

La probabile di Allegri

Ecco la probabile formazione bianconera:

Juventus (3-5-2): Szczensy; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Gatti, Paredes, Miretti, Fagioli, Kean, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge

Squalificati: nessuno