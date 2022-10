I convocati di Torino e Juventus in vista del match del Grande Torino in programma alle ore 18 di sabato 15 ottobre

Sembrava che Juric avesse tutti a disposizione, invece la settimana non è stata come il tecnico si sarebbe aspettato. Un Torino che potrebbe non poter schierare la sua miglior formazione, una Juventus che invece si presenta con il solito gruppo, a parte gli infortunati Di Maria, De Sciglio, Chiesa e Pogba.

Juventus, i convocati di Allegri

Sono 22 i convocati di Allegri per la sfida al Toro. Ecco l’elenco:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, Mckennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli,

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior

Torino, i convocati di Juric

In attesa di comunicazione