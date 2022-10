Conto alla rovescia per l’inizio del Derby della Mole Torino-Juventus: il pullman dei granata è appena arrivato allo stadio Grande Torino

Il fischio di inizio del Derby della Mole è programmato per le 18, manca all’incirca un’ora, ma il clima al Grande Torino è già caldissimo. Tanti i tifosi arrivati proprio in questi minuti per attendere il pullman granata che proprio in questi istanti ha varcato i cancelli dello stadio che a breve ospiterà la sfida più attesa della stagione. Cori, applausi e una sola richiesta da parte dei tifosi: strappare quella vittoria che lo stesso Juric ha detto essere l’obiettivo della squadra. Il Toro è arrivato, il derby è già iniziato.