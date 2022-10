Le formazioni ufficiali di Torino-Juventus: Schuurs al centro della difesa, sulle fasce Aina e Lazaro. Per la Juve Kean in attacco

Per la sfida delle 18 del Grande Torino, i due allenatori hanno sciolto le ultime riserve. Juric sceglie Schuurs e non Buongiorno al centro della difesa, schierando davanti i tre attesi, Miranchuk, Radonjic e Vlasic. Allegri sceglie Kean e non Milik: il grande escluso è Bonucci.

Le formazioni del derby: chi gioca

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, Zima, Singo, Vojvoda, Ricci, Ilkhan, Garbett, Adopo, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczensy; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Gatti, Paredes, Miretti, Fagioli, Milik, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.