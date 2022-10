Il dt del Torino, Davide Vagnati, prima del calcio d’inizio di Torino-Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Juvenuts, il dt Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ sempre difficile affrontare una squadra importante come la Juve, noi dobbiamo pensare a noi stessi e giocare al massimo delle nostre possibilità. Solo così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Chi preferisce in attacco Juric? Dipende dalle caratteristiche degli avversari, Sanabria e Pellegri sono diversi. La scelta poi arriva anche in base all’avversario, allo stato di forma, Juric ha già giocato parecchie volte all’Hellas senza una vera prima punta”.

Vagnati: “Posso solo dire che è forte”

Vagnati ha poi parlato anche dell’ex Bremer: “Bremer? Lo saluteremo dopo la partita. Io posso solo dire che è un ragazzo top e un professionista forte, poi non è mio compito fare le analisi della Juventus. Bisogna essere dentro per dire certe cose. Posso solo dire che Bremer è un ragazzo davvero forte”.