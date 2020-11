LIVE Torino-Lazio: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Lazio, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo aver conquistato il primo punto con il 3-3 sul campo del Sassuolo e aver ottenuto il pass per il quarto turno di Coppa Italia, dopo aver battuto 3-1 il Lecce, il Toro ora cerca la prima vittoria in campionato. Torino-Lazio è la partita della sesta giornata del campionato di serie A 2020/2021: la partita si gioca come da programma alle 15, dopo che i biancocelesti avevano pensato anche all’ipotesi del rinvio o dello slittamento della gara alle ore 18, dopo aver riscontrati alcuni casi di positività al Covid in squadra. Segui Torino-Lazio in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-LAZIO

Ore 13.00 Mancano ancora due ore all’inizio della partita e i pullman delle due squadre non sono ancora giunti allo stadio Olimpico Grande Torino. La squadra di Simone Inzaghi deve fare a meno di diversi giocatori per questa partita, tra cui anche pedine fondamentali per il suo centrocampo come Luis Alberto e Lazzari. Tra i convocati ci sono invece il portiere Strakosha e sopratutto il grande ex della partita: Ciro Immobile. Nel Torino il tecnico Marco Giampaolo deve invece rinunciare ad Armando Izzo, Simone Zaza e Vincenzo Millico.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Singo, Ansaldi, Gojak, Segre, Edera, Verdi. Allenatore. Giampaolo

Lazio (3-4-1-2): Reina; L. Felipe, Hoedt, Acerbi; Parolo, Akpa-Akpro, Milikovic-Savic, Marusic; A. Pereira; Correa, Muriqi. A disposizione. Alia, Strakosha, Patric, Vavro, L. Leiva, Kiyne, Cataldi, Fares, Moro, Caicedo, Immobile. Allenatore. S. Inzaghi

Torino-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Lazio, in diretta, è trasmessa da Dazn. La partita può quindi essere vista anche in diretta streaming dal computer sul sito di Dazn, da smartphone o da tablet tramite l’apposita app della piattaforma on demand. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00