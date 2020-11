Le parole di Tomas Rincon all’intervallo di Torino-Lazio, che vede i granata in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Bremer e Belotti

Primo tempo chiuso in vantaggio da parte del Torino, grazie alle reti di Bremer e Belotti. Rincon all’intervallo commenta così questi primi 45 minuti: “Stiamo crescendo partita dopo partita. Stiamo affrontando una squadra di valore, stiamo aggredendo bene il campo e facendo una gara ordinata. Non dobbiamo abbassare i ritmi nel secondo tempo perchè sappiamo quanto siano forti loro in attacco. Dobbiamo contirnuare a giocare così per fara il terzo gol. La squadra sta bene mentalmente. Mancano 45 minuti e non bisogna abbassare il livello di attenzione.“.