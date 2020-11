Vagnati prima della partita: “Speriamo in un buon risultato anche per Cairo”

Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati nel rpepartita di Torino-Lazio, match valido per la sesta giornata di Serie A

Presenta così il match tra Torino e Lazio valido per la 6a giornata di campioanto Davide Vagnati, ds del club granata: “Il presdente è carico come sempre, lo sento quotidianamente. Speriamo di fare un buon risultato anche per questa vicenda. Spero che Cairo venga il prima possibile a darci una mano perchè la sua presenza è importante“. Così il ds a pochi minuti dal calcio d’inizio della prima delle tre sfide che attenderanno il Toro in settimana.