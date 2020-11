Le parole di Ricardo Rodriguez, nel prepartita di Torino-Lazio, match valido per la sesta giornata di campionato

Parla così del momento che il Torino sta attraversando, Ricardo Rodriguez, ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro la Lazio, valida per la sesta giornata di campionato: “Sappiamo dove siamo ora in classifica. Non dobbiamo pensarci tanto ma fare ciò che ci dice Giampaolo e quando ci riusciamo, andiamo bene. Ci stiamo provando“. Tutto pronto per il fischio d’inizio.