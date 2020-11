Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: Nkoulou e Immobile in panchina

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: come contro il Sassuolo, Giampaolo schiera al centro della difesa la coppia brasiliana Lyanco-Bremer

Nkoulou ancora una volta parte dalla panchina, proprio come era già accaduto nell’ultima partita di campionato giocata dal Torino, quella contro il Sassuolo. Giampaolo decide di affidarsi in difesa alla coppia brasiliana formata da Bremer e Lyanco, in attacco viene confermato Verdi come partner di Belotti, mentre alle loro spalle agisce Lukic. Nella Lazio parte dalla panchina il recuperato Immobile, Inzaghi ha deciso di puntare su Muriqi e Correa come coppia d’attacco.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Ansaldi, Buongiorno, Singo, Murru, Gojak, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore: Giampaolo.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. A disposizione: Strakosha, Alia, Leiva, Armini, Immobile, Caicedo, Cataldi, Czyz, Franco, Ndrecka, Novella, Akpra Akpro. Allenatore: S. Inzaghi