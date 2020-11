Probabile formazione Torino / Torna Rincon in regia, Linetty recupera - Toro.it

La probabile formazione del Torino contro la Lazio: Linetty verso il recupero dal primo minuto, Bonazzoli in vantaggio su Verdi

Rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Lecce, il Torino che sfiderà la Lazio (domenica 1° novembre, ore 15) sarà più simile a quello che ha accumulato un solo punto in quattro partite di campionato. Torneranno Sirigu e Belotti, innanzitutto. Le colonne. L’uno dovrà riscattarsi dopo alcune uscite a vuoto (letteralmente e metaforicamente), l’altro dovrà continuare a trascinare i suoi, un gol dopo l’altro. Tra la porta e l’attacco, ci saranno altri cambi rispetto all’undici dell’infrasettimanale. A partire dalla difesa, dove torneranno Vojvoda e Rodriguez dal primo minuto.

Bremer avanti su Lyanco, Lukic sulla trequarti

Il kosovaro è infatti favorito sull’ottimo Singo, pronto comunque a dare un contributo a partita in corso, mentre lo svizzero scalzerà Murru a sinistra. In mezzo sono pronti Bremer e Nkoulou, con Lyanco al momento più indietro.

Saliamo nel 4-3-1-2. In mezzo, sono pronti a tornare dal primo minuto sia Rincon che Meité, in luogo di Segre e Ansaldi. Accanto a loro dovrebbe recuperare Linetty, che ha preso una botta mercoledì ma già ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Sulla trequarti, sarà Lukic il titolare e supporterà la coppia formata da Verdi e Belotti. Il 24 è al momento in vantaggio su Bonazzoli, che sarà una preziosa risorsa offensiva nel corso dei novanta minuti.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Singo, Ansaldi, Gojak, Segre, Edera, Verdi. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Baselli, Izzo, Millico, Zaza