Ora Singo insidia Vojvoda: Giampaolo ha due potenziali titolari

Singo ha dimostrato di poter dire la sua contro il Lecce, diventando un’alternativa valida a Vojvoda per i prossimi match

Era nell’aria dopo le prestazioni offerte negli spezzoni contro Cagliari e Sassuolo, ma dopo il match contro il Lecce non c’è più alcun dubbio: Singo può considerarsi una scommessa vinta. Contro i giallorossi ha dato l’ennesima riprova di essere un titolare aggiunto alla corte di Giampaolo, che può quindi cominciare ad utilizzarlo come tale. Il giovane terzino granata ha saputo sfruttare la prima vera occasione avuta: il posto di Vojvoda ora non è più così al sicuro.

Tre match in otto giorni per sfruttare il ballottaggio in fascia

Avere alternative valide è ciò che ogni allenatore vorrebbe. Giampaolo ha senza dubbio le spalle coperte per quanto riguarda la fascia destra. Singo è infatti un’ottima alternativa a Vojvoda, eletto come titolare dal tecnico granata. Lazio, Genoa e Crotone attendono il Torino nei prossimi 8 giorni. Si sta quindi creando la condizione ideale per un ballottaggio concreto tra i due giocatori. Gli impegni ravvicinati favoriscono il confronto e l’alternanza dei giocatori a disposizione, trasformandosi in un test vero e proprio. Presto potrebbe essere svelato il nome del vincitore.

Singo e Vojvoda mettono in ombra i compagni di reparto

Le gerarchie di Giampaolo restano ancora in discussione. Per Singo i prossimi match potrebbero essere la vera prova del 9 in quest’ottica. La sua corsa e la sua agilità, unite alla qualita nell’uno contro uno e nei cross lo rendono una delle chiavi per rendere il gioco del tecnico efficace. É ancora un diamante grezzo, ma con lavoro e dedizione può diventare un giocatore importante. La sua qualità mette in ombra i compagni di reparto. Quanto dimostrato per ora dai terzini di destra, mette in secondo piano coloro che competono sulla fascia opposta. Sia Murru che Rodriguez non sono riusciti ad incidere.