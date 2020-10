Verdi si sblocca: in Torino-Lecce ci sono anche buone notizie

Simone Verdi ha realizzato la sua prima doppietta in granata contro i giallorossi: ora si deve sbloccarsi anche in campionato

La prima vittoria stagionale del Toro può considerarsi anche come la prima di Simone Verdi. La doppietta messa in cassaforte contro il Lecce potrebbe aver scongiurato la crisi che lo stava affliggendo, impedendogli di rendere al meglio. Tra i più attesi, il numero 24 della formazione granata potrebbe aver trovato la chiave giusta per sbloccarsi e dare al Toro ciò che serviva, cominciando dalla Coppa Italia. Il prossimo passo vede la Serie A nel mirino.

Con Longo i primi gol con il Torino

I gol sono ciò che rendono più vivo un attaccante e che ne decretano il valore. Verdi nonostante la fiducia ricevuta non era ancora riuscito a dare riprova delle proprie potenzialità. Tornato in granata con Mazzarri, l’ex Milan non è riuscito a dare il contributo sperato al Torino. Con Longo ha però avuto la possibilità di migliorare il proprio rendimento, andando a segno contro la Sampdoria e ripetendosi poi con la Spal. Il finale di stagione ottenuto l’anno scorso non ha avuto continuità con l’inizio del campionato 2020-2021.

La rinascita di Verdi può avere inizio

Sfortunato nei match disputati in campionato, che non lo hanno visto comparire tra i marcatori, nonostante le numerose occasioni create, è però riuscito a farsi valere in Coppa Italia. Un match complicato contro il Lecce ma che grazie a lui ha visto il Toro uscirne vittorioso. Un 3-1 che vale come prima vittoria stagionale da quando in panchina c’è Giampaolo, dopo quella conquistata nel precampionato contro il Novara. Per Verdi può essere perciò sinonimo di rinascita, quella che lui come il resto della piazza granata, aspettavano arrivasse da tempo.