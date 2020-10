Linetty può recuperare per la Lazio: la botta non preoccupa

Nuove valutazioni sull’infortunio verranno effettuate in giornata, ma Giampaolo è fiducioso di recuperare Linetty per Torino-Lazio

Karol Linetty, alla fine, potrebbe figurare tra i disponibili in vista di Torino-Lazio. Il centrocampista polacco era uscito anzitempo dalla sfida contro il Lecce dopo aver rimediato una contusione al piede destro. Giovedì – il giorno dopo la partita di Coppa Italia – ha svolto solo terapie mentre oggi, 30 ottobre 2020, sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni sul piccolo infortunio. Che, comunque, non preoccupa più del dovuto lo staff medico granata.

Verso la Lazio: il centrocampista verso il recupero

Non è escluso che Linetty possa addirittura presenziare in gruppo nell’allenamento che il Toro svolgerà questo pomeriggio al Filadelfia. Ma decisivi saranno, appunto, i test preliminari che la mezzala svolgerà. Giampaolo ha fiducia nel recupero del suo pupillo, fin qui sempre presente tra i titolari. Domenica alle 15, contro i biancocelesti, ci sono buone probabilità di vederlo in campo. A patto che la gara si giochi: decisivo sarà il giro di tamponi in programma oggi in casa Lazio.