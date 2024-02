Torino-Lazio, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È matchday in casa Torino. I granata, reduci dall’importante vittoria contro il Lecce, ospitano la Lazio di Maurizio Sarri per il recupero della 21ª giornata di Serie A. È la prima delle quattro partite in fila che i ragazzi di Juric dovranno affrontare contro dirette concorrenti per l’Europa, e una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi ancora di più al 7° posto. Dal canto loro, però, i biancocelesti vogliono subito riscattarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Bologna. Segui la cronaca in diretta di Torino-Lazio su Toro.it.

Torino-Lazio: il prepartita

Ore 18.45 Primo dei quattro scontri diretti che il Toro dovrà affrontare tra fine febbraio e inizio marzo. Zapata e compagni sfidano la Lazio in una sfida che si preannuncia spettacolare, soprattutto per la posta in palio. Vincere sarebbe fondamentale per entrambe, per poter fare un grande passo in avanti. Perdere, invece, vuol dire abbandonare in parte l’obiettivo Europa.

Torino-Lazio: le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Rodriguez, Tameze, Gineitis, Vlasic, Savva, Kabic, Okereke, Pellegri. All. Juric.

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Mandas, Sepe, Casale, Coulibaly, Ruggeri, Hysaj, Lazzari, Kamada, Anderson, Pedro, Fernandes, Castellanos. All. Sarri.

Dove vedere Torino-Lazio in TV e in streaming

Torino-Lazio sarà visibile su DAZN e su Sky. Per poter accedere ai contenuti bisognerà sottoscrivere un abbonamento e possedere un decoder o un’applicazione. Le applicazioni di DAZN e SkyGo possono essere scaricate su smartphone, pc, tablet, smart tv e console.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino: In attesa di comunicazione

Lazio: In attesa di comunicazione

Torino-Lazio: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45