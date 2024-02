Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Lazio: dominio granata, nel gioco e pure nelle occasioni. Paratissima di Provedel

Per la sfida alla Lazio, Juric propone la stessa formazione vista col Lecce, con un’unica novità, la presenza di Linetty in mezzo al campo al posto di Ricci. Pier il resto è la formazione attesa, con la difesa sperimentale già vista contro i salentini e l’attacco sulle spalle di Zapata, supportato da Sanabria e qualche metro più indietro da Vlasic. Parte subito forte la squadra granata: al 5′ palo di Sanabria che fa tutto bene, colpendo al volo il pallone scodellato da Bellanova. La palla tocca il legno e poi rimpalla sull’altro piede, finendo fuori. Continua a spingere il Toro specialmente sfruttando la corsia di destra, dove agisce Bellanova. Al 18′ conclusione da fuori di Sanabria, ma Provedel c’è. Si affaccia la Lazio dalle parti di Milinkovic-Savic ma con meno veemenza: Immobile al 20′ trova la risposta di Milinkovic-Savic, che non si fa sorprendere. Al 35′ Vlasic ruba palla poco oltre la metà campo, avanza e serve Bellanova che subito crossa per Zapata: palla fuori. Due minuti dopo paratissima di Provedel che toglie dalla rete un gol praticamente fatto, per la disperazione di Vlasic. Ancora Bellanova a destra e palla indietro per il croato che trova la risposta del portiere della Lazio. Da lì alla fine del primo tempo continua a essere un monologo granata. Si val al riposo sullo 0-0: ma il Toro meriterebbe molto di più.