Le parole di Davide Vagnati, direttore sportivo granata, nel pre-partita di Torino-Lazio, sfida valida per la 29^ giornata di campionato

“Ho salutato Lazzari prima della partita. É stata una bellissima emozione. Sono molto legato a lui non solo come calciatore ma anche come ragazzo. Abbiamo passato molti momenti insieme.“, queste le prime parole di Davide Vagnati nel pre-partita di Torino-Lazio, sfida valida per la 29^ giornata di campioanto. Ha poi parlato dell’avversaria: “Non mi piace parlare degli avversari. Non è corretto. La Lazio ha una grande squadra noi dobbiamo essere attenti e fare una partita importante dal punto di vista della prestazione e dell’atteggiamento, dell’aggressività. Dobbiamo cercare di non dare mai nulla per scontato. Ogni pallone può essere importante.“.

Vagnati: “Abbiamo partite difficili ma abbiamo una buona squadra”

Sul calendario: “Calendario? Abbiamo partite difficili ma abbiamo una buona squadra e se facciamo una prestazione di grande voglia e ferocia, possiamo avere soddisfazioni e risultati positivi anche con squadre più forti“.

Sulla sconfitta di Cagliari: “La delusione in primis l’ho vista negli occhi dei ragazzi dopo la partita. Potevamo metterla in piedi sul 3-2. C’è stato un episodio che ha portato al 4-2-. Ne ho parlato col Mister. Pensavamo di fare un filotto da qui alla fine. Non eravamo scarsi prima e dei fenomeni adesso.“

Sul mercato: “Zaza può fare di più. Fares? Prima la salvezza”

Sul mercato: “Zaza? Non è il timeing giusto per parlare di mercato, prima di questa partita così importante, poi ne mancano tante. Penso che Simone sia veramente forte, ha qualità e personalità. Può fare di più ma può darci una mano da qua alla fine. Fares? I giocatori che ho avuto ce li ho sempre in testa. La mia è stata una constatazione. Dobbiamo arrivare al quantum dei 40 punti prima. Ho stima nel ragazzo e nel calciatore ma ora dobbiamo pensare ad arrivare alla fine il prima possibile. Il Toro merita una classifica migliore.“.

