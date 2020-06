Le ultime dal Grande Torino: c'è Lyanco, Izzo e Ansaldi in panchina - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Lazio: c’è Lyanco in campo dal primo minuto per il Toro, Verdi titolare mentre Ansaldi no

nostro inviato al Grande Torino – Una formazione diversa dalle prime tre viste la scorsa settimana: per Torino-Lazio Longo fa riposare Izzo mandando in campo Lyanco, e schiera tutti e tre i suoi centrocampisti a disposizione, Lukic, Rincon e Meitè. Davanti il solo Verdi a supporto di Belotti, Edera e Berenguer sono infatti entrambi in panchina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Izzo, Djidji, Ghazoini, Singo, Ansaldi, Greco, Berenguer, Millico, Adopo, Edera, Zaza. All. Moreno Longo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Correa. All. Farris (Inzaghi squalificato).