Convocati Torino-Lazio: torna Zaza, Inzaghi ancora senza Lucas Leiva - Toro.it

I convocati per Torino-Lazio, in programma martedì 30 giugno alle ore 19.30: ecco le scelte di Moreno Longo e Simone Inzaghi

Sarà Torino-Lazio ad aprire la 29^ giornata di Serie A 2019/2020. La sfida è in programma martedì 30 giugno alle ore 19.30 e metterà di fronte i granata di Moreno Longo, reduci dal k.o. di Cagliari e i biancocelesti di Simone Inzaghi, galvanizzati dalla vittoria in rimonta sulla Fiorentina e ancora in piena corsa Scudetto. Per Belotti e compagni, che invece ancora devono trovare sul campo i punti necessari per salvarsi senza patemi, sarà una sfida ardua. Di seguito ecco i convocati dei due allenatori per la partita del “Grande Torino”.

Convocati Torino-Lazio: le scelte di Longo

Moreno Longo ha recuperato Simone Zaza, che ha smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita di sabato contro il Cagliari. L’unico assente tra i granata è Daniele Baselli, la cui stagione è però già terminata. Tra i Primavera convocati Ghazoini, Singo, Adopo e Greco.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meité, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza

Convocati Torino-Lazio: le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare ancora una volta a meno di Lucas Leiva a centrocampo, oltre che del lungodegente Lukic, ma può contare su tutti gli altri big della sua squadra. Ecco i convocati per la partita contro il Torino:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Lukaku, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile