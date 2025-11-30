Ecco i giocatori chiamati da Di Francesco e Baroni per il match del Via del Mare, in programma alle 12:30

Tutto pronto per la sfida del Via del Mare tra Lecce e Torino. Testa a testa cruciale tra un Toro in cerca di riscatto, ed un Lecce a caccia di punti per allontanare la zona retrocessione, nella partita del ritorno da ex di Baroni. Per i granata sarà assente Simeone, ancora ai box per via dell’infortunio. Ancora assenti anche Ismajli e Ilic: ai due si aggiungono Biraghi e Njie per una sindrome influenzale.

I convocati di Di Francesco

In attesa di comunicazione

I convocati di Baroni

Ecco i giocatori convocati da Baroni: la lista dei 21.

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Masina, Pedersen

Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Nkounkou, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Ngonge, Zapata