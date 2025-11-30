Toro.it

Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, gara valida per la giornata numero 13 di Serie A

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Lecce-Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nel Lecce una sola sorpresa: al posto di Sottil gioca Banda. Mentre nel Torino Ngonge va in panchina. Al suo posto in attacco c’è Vlasic vicino ad Adams. Gineitis titolare in mezzo al campo. Di seguito, le scelte ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Torino

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Sottil, Tete Morente, Camarda. All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Dembele, Lazaro, Ilkhan, Anjorin, Ngonge, Aboukhlal, Zapata. All. Baroni.

Gvidas Gineitis of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 30-11-2025

granata13
granata13
1 ora fa

Formazione accorta..se non ha coraggio l allenatore come possono averla i giocatori? Devi pensare di andare a Lecce e vincere..giochi con una squadra, in teoria, più scarsa..non mi convince per niente

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa
Reply to  granata13

Mah, che siano più scarsi di noi non saprei…

granata13
granata13
1 ora fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

E dai però siamo sinceri..gente come Adams, Vlasic, ngonge, se la sognano dai..poi, che stiano facendo caxare è un altro discorso..ma sulla carta è così..io stulac e banda non li vorrei..

