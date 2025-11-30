Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, gara valida per la giornata numero 13 di Serie A
Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Lecce-Torino. Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nel Lecce una sola sorpresa: al posto di Sottil gioca Banda. Mentre nel Torino Ngonge va in panchina. Al suo posto in attacco c’è Vlasic vicino ad Adams. Gineitis titolare in mezzo al campo. Di seguito, le scelte ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Torino
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Sottil, Tete Morente, Camarda. All. Di Francesco.
Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Dembele, Lazaro, Ilkhan, Anjorin, Ngonge, Aboukhlal, Zapata. All. Baroni.
Formazione accorta..se non ha coraggio l allenatore come possono averla i giocatori? Devi pensare di andare a Lecce e vincere..giochi con una squadra, in teoria, più scarsa..non mi convince per niente
Mah, che siano più scarsi di noi non saprei…
E dai però siamo sinceri..gente come Adams, Vlasic, ngonge, se la sognano dai..poi, che stiano facendo caxare è un altro discorso..ma sulla carta è così..io stulac e banda non li vorrei..