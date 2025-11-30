Toro.it

Poco prima del calcio d’inizio di Lecce-Torino, ha parlato Ché Adams: “Non dobbiamo uscire dalla partita: costanza”

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Lecce-Torino. Ha parlato ai microfoni di DAZN Ché Adams: “Sto bene, abbiamo e ho lo spirito giusto per affrontare la partita di oggi. Una partita delicata per dimenticare la partita con il Como. Costanza dentro la partita, non dobbiamo uscire dalla partita. Non sempre l’abbiamo fatto”.

Che Adams of Torino FC gestures during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 30-11-2025

R2D2
R2D2
37 minuti fa

Tesoro mio, non è colpa tua. Ma di chi ti ha fatto il contratto. Se tu andassi alla Fiorentina faresti 8mpallidire quel nero centravanti.

