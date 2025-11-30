Poco prima del calcio d’inizio di Lecce-Torino, ha parlato Ché Adams: “Non dobbiamo uscire dalla partita: costanza”

Manca pochissimo al calcio d’inizio di Lecce-Torino. Ha parlato ai microfoni di DAZN Ché Adams: “Sto bene, abbiamo e ho lo spirito giusto per affrontare la partita di oggi. Una partita delicata per dimenticare la partita con il Como. Costanza dentro la partita, non dobbiamo uscire dalla partita. Non sempre l’abbiamo fatto”.