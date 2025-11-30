Lecce-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Serie A 2025/2026: si gioca la giornata numero 13 allo Stadio Via Del Mare di Lecce. Eusebio Di Francesco contro Marco Baroni: Lecce-Torino. Lecce che arriva dalla sconfitta per 2-0 in trasferta contro la Lazio di Sarri. Torino che invece ha subito una batosta incredibile, perdendo in casa per 5-1 contro il Como e adesso Baroni non vuole più prestazioni del genere. Ma non sarà facile prendere punti a Lecce, visto e considerato il fatto che i salentini in casa non hanno ancora vinto. Segui la diretta su Toro.it.

Lecce-Torino: la diretta

28′ Attacca il Toro

25′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Masina, Aboukhlal e Lazaro al posto di Nkounkou, Vlasic e Pedersen

23′ Fallo in attacco del Torino

20′ SOSTITUZIONI NEL LECCE: entrano Tete Morente e Sottil al posto di Pierotti e Banda

17′ Ci prova Nkounkou da fuori: palla alta

15′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Ngonge al posto di Tameze

12′ Adams riceve con il mancino da Vlasic che si muove bene sulla trequarti. Stop e tiro con il destro: Torino che accorcia!

12′ GOOOOOOL DEL TORO! ADAMS!

10′ Casadei perde l’ennesimo pallone della sua partita

8′ Gioca il Lecce, Torino che non riesce a uscire

5′ Gira palla il Lecce

1′ Si riparte: muove palla il Toro!

SECONDO TEMPO

47′ Finisce il primo tempo

46′ Salvataggio miracoloso di Gaspar sul mancino di Nkounkou

45′ 2 minuti di recupero

45′ Zapata! Cross di Adams dalla sinistra: Zapata di testa a botta sicura ma Falcone fa un miracolo

45′ Adesso è Asllani a provarci da centrocampo. Tiro sbilenco che finisce fuori

43′ Adesso da 10 minuti gioca solo il Toro

42′ Colpo di testa di Pedersen bloccato da Falcone

40′ Tiro alto di Casadei con il mancino

39′ Traversa di Nkounkou con un tiro cross insidioso

38′ Cross di Vlasic per Coco che però dal limite di testa si fa bloccare il pallone da Falcone

36′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Zapata al posto di Gineitis

33′ Fallo di Banda su Gineitis

30′ Toro che prova a reagire ma non ci riesce. In occasione dei gol subiti le marcature sono state un qualcosa di allucinante

25′ Toro sotto shock: 2 gol subiti in 2 minuti e solita storia…

22′ Il gol di Banda: fa tutto Berisha che dalla destra mette in mezzo per Banda che a porta vuota non sbaglia

20′ Il gol di Coulibaly: colpo di testa su corner battuto da Berisha, marcato male da Tameze e Maripan prova a salvare sulla linea ma non ci riesce

22′ Gol del Lecce con Banda

20′ Gol del Lecce con Coulibaly

17′ Destro di Berisha murato

17′ Fallo questa volta di Vlasic su Coulibaly

15′ Colpo di testa di Adams dopo sponda di Casadei: blocca Falcone

15′ Gioco molto spezzettato

14′ Fallo di Coulibaly su Vlasic

13′ Ci prova Adams da centrocampo come contro l’Empoli ma la palla finisce fuori

12′ Altro fuorigioco di Pedersen

11′ Fuorigioco di Pedersen

8′ Ritmi molto bassi in questo avvio

4′ Fallo di mano in attacco di Pedersen

2′ Fallo di Banda su Pedersen

1′ Nkounkou sbaglia il retropassaggio e primo corner regalato al Lecce

1′ Si parte: muove palla il Lecce!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo: tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 12:30

Lecce-Torino 2-1: il tabellino

Marcatori: pt 20′ Coulibaly (L), pt 22′ Banda (L), st 12′ Adams (T)

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti (st 20′ Tete Morente), Berisha, Banda (st 20′ Sottil); Stulic. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Camarda. All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze (st 15′ Ngonge), Maripan, Coco; Pedersen (st 25′ Lazaro), Casadei, Asllani, Gineitis (pt 35′ Zapata), Nkounkou (st 25′ Masina); Vlasic (st 25′ Aboukhlal), Adams. A disp. Paleari, Popa, Dembele, Ilkhan, Anjorin. All. Baroni.

Arbitro: Mariani di Aprilia; Assistenti: Colarossi e Ricci; IV uomo: Sacchi; Var: Marini; Avar: Fourneau

Lecce-Torino: il prepartita

Ore 12.20 Presenti nel settore ospiti circa 150 tifosi del Torino

Ore 12.15 Riscaldamento finito: le squadre rientrano negli spogliatoi e tra poco si parte.

Ore 11.55 Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Ore 11.30 Annunciate le formazioni ufficiali. Una solo sorpresa per parte. Nel Lecce non gioca Sottil ma gioca Banda. Nel Torino in attacco c’è Vlasic e non Ngonge. Al posto del croato Gineitis a centrocampo.

Ore 11.15 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio. Intanto i primi tifosi sono già presenti all’esterno e dentro lo stadio.

Ore 10.30 Mancano due ore al calcio d’inizio di Lecce-Torino. A breve, in zona stadio è previsto l’arrivo dei pullman delle due squadre. Tutto pronto allo Stadio Via Del Mare e manca sempre meno. Il Lecce per trovare la prima vittoria casalinga, il Torino per rialzarsi.

Lecce-Torino: le formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Perez, Sala, Helgason, Kaba, Maleh, N’Dri, Sottil, Tete Morente, Camarda. All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Dembele, Lazaro, Ilkhan, Anjorin, Ngonge, Aboukhlal, Zapata. All. Baroni.

Lecce-Torino: dove vedere la partita in TV e in streaming

