Sintesi e commento di Lecce-Torino: Coulibaly e Banda tramortiscono i granata nel giro di due minuti. Entra Zapata e chiama Falcone all’intervento

Per la sfida del Via del Mare, Baroni cambia posizione a Vlasic: c’è il croato al fianco di Adams, con Ngonge e Zapata che quindi partono dalla panchina. In difesa torna al suo posto Coco, che con Tameze e Maripan completa il terzetto. L’avanzamento di Vlasic promuove Gineitis, titolare a centrocampo. Primi minuti piuttosto lenti da parte delle due squadre. Una fase di studio piuttosto prolungata: poche le azioni pericolose. Un colpo di testa centrale di Adams l’unico spunto granata prima che la partita si accenda. Succede al 20′ ed è il Lecce a colpire: su calcio d’angolo qualcosa non funziona nella marcature (il cosiddetto castello) e così Coulibaly sorprende tutti, staccando di testa sul secondo palo e siglando la rete del vantaggio. Il Toro subisce il colpo anche perché un paio di minuti dopo i salentini raddoppiano: azione di Berisha sulla destra, pallone indirizzato a Banda dalla parte opposta. Un cross rasoterra che nessuno intercetta e che va a finire tra i piedi del giocatore giallorosso. Pedersen in ritardo: così Banda segna il 2-0. Una storia già vista di recente, col Toro che preso il primo schiaffo subisce anche il secondo. La squadra di Baroni non reagisce nel modo che l’allenatore vorrebbe. Al 31′ ci prova Gaspar di testa, poi al 37′ il Torino effettua il primo cambio. Fuori Gineitis, dentro Zapata, in modo da dare più peso all’attacco. E la partita cambia perché il Toro, finalmente, prende in mano le redini del gioco e prova a fare paura ai giallorossi. Al 39′ palo di Nkounkou nel tentativo di crossare, ma è Zapata a collezionare la più grande occasione. Un colpo di testa a due passi da Falcone che vede il portiere fare il miracolo. Si va al riposo sul 2-0.