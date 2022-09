Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: c’è Schuurs al centro della difesa, turco in campo dal 1′

Ufficiali le formazioni di Torino-Lecce. Juric cambia la difesa, facendo rifiatare Buongiorno, ma pure centrocampo e attacco. Prima da titolare per Ilkhan al posto di Linetty, sulla fascia Vojvoda e Lazaro mentre il centravanti sarà Pellegri e non Sanabria. Nel Lecce Ceesay di nuovo titolare, Gallo vince il ballottaggio in difesa con Pezzella.

Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: chi gioca

Le formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ilkhan, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Sanabria, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Linetty. Allenatore: Paro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Colombo, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni.