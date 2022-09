Torino-Lecce, diretta del match della 5^ giornata di Serie A 22/23: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Torino alle prese con il quinto turno di campionato. I granata provengono dal primo k.o. stagionale in casa dell’Atalanta, successivo al pari con la Lazio e ai due successi contro Monza e Cremonese. Di fronte ai granata l’ultima neopromossa d’affrontare in questo girone d’andata: il Lecce di Marco Baroni, reduce dall’1-1 in casa del Napoli e alla ricerca del primo successo dal ritorno in massima serie. Juric dovrà fare a meno di Berisha, Miranchuk e Singo mentre Baroni dovrà convivere con l’assenza in particolare di Gabriel Strefezza. Segui Torino-Lecce su Toro.it

Torino-Lecce, il prepartita

Ore 19.15 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 19.00 Non ci sarà Ivan Juric sulla panchina del Torino questa sera per motivi di salute, il tecnico è sostituito dal suo vice Paro.

Ore 18.45 Mancano due ore al fischio d’inizio di Torino-Lecce. Le due squadre arriveranno allo stadio fra circa mezz’ora, poi dopo la consueta ricognizione i calciatori granata e giallorossi scenderanno in campo per il riscaldamento. Cielo nuvoloso su Torino ma temperatura gradevole: ci sono al momento circa 25 gradi.

Torino-Lecce, formazioni ufficiali

Ecco le ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ilkhan, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Sanabria, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Linetty. Allenatore: Paro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Colombo, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

Torino-Lecce, dove vederla in Tv e streaming

Torino-Lecce in diretta streaming è trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn, che detiene i diritti del triennio 2021-2024. Torino-Lecce in diretta TV è trasmessa anche da Sky Sport, canale 251. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Lecce: la diretta

Calcio d’inizio ore 20.45