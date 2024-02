Le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: maglia da titolare per Pellegri, che prende il posto di un Sanabria non al meglio

Un’ora a Torino-Lecce, partita importante per le ambizioni granata. All’interno dell’undici scelto da Ivan Juric non figura Sanabria, che va in panchina, mentre al suo posto gioca Pellegri al fianco di Zapata. In mezzo al campo Ricci vince il ballottaggio con Linetty, mentre la difesa è obbligata e giocano Djidji, Lovato e Masina.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Okereke, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Savva. All. Juric

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Oudin. A disp. Samooja, Borbei, Krstovic, Sansone, Venuti, Gonzalez, Berisha, Gallo, Burnete, Pierotti, Touba, Kaba. All. D’Aversa