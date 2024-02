Prima della sfida tra Torino e Lecce, Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della sfida e di Pellegri

“È una partita importante, anche se poi ce ne saranno tante altre quindi non determina nulla in assoluto. È evidente che dopo due pareggi se riusciamo a fare risultato si può dare un valore diverso alle ultime uscite. Pellegri in questa stagione sta avendo una grande continuità di allenamento che è quello che gli è mancato negli ultimi anni e arriva a questa partita dal punto di vista fisico e mentale molto carico. Poi la parola spetta al campo”.