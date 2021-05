Le formazioni ufficiali di Torino-Milan: c’è Bonazzoli e non Belotti, sulla fascia sinistra Rodriguez, Verdi e Rincon in panchina

Non c’è Belotti nell’undici iniziale: Nicola fa ampio turnover e manda in campo una formazione molto sperimentale. Le novità più grosse riguardano l’attacca, completamente ridisegnato con Sanabria che si accomoda in panchina insieme al Gallo mentre a tentare di scardinare la difesa rossonera ci dovranno pensare Zaza e Bonazzoli. In difesa sarà Lyanco il perno centrale, con Bremer e Buongiorno ai lati mentre sugli esterni si rivedono sia Singo sia, soprattutto, Rodriguez. Al centro, invece, Nicola lancia Baselli dal primo minuto insieme a Mandragora e Linetty. Nel Milan, come noto, sarà assente Ibrahimovic con Rebic che guiderà l’attacco.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Linetty, Rodriguez; Zaza, Bonaz zoli. A disposizione. Sava, Ujkani, Ansaldi, Vojvoda, Verdi, Gojak, Rincon, Lukic, Belotti, Sanabria. Allenatore. Nicola.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. A disposizione. Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Meité, Krunic, Leao, Hauge, Maldini, Mandzukic. Allenatore. Pioli.