I convocati di Nicola e Pioli per Torino-Milan, partita in programma alle 20:45 di mercoledì 12 maggio

Archiviate le sfide del weekend è già ora del turno infrasettimanale che vedrà schierarsi di fronte, sul campo del Grande Torino, il Torino di Nicola, reduce dal pareggio contro il Verona, e il Milan di Pioli che arriva invece dalla bella vittoria contro la Juventus. Tra i granata, come noto, non ci sarà Nkoulou squalificato dopo il giallo rimediato domenica scorsa mentre i rossoneri dovranno fare a meno di Ibrahimovic, infortunatosi ad un ginocchio nel match contro la squadra di Pirlo. Di seguito, le scelte dei due tecnici in vista di Torino-Milan.

Convocati Torino-Milan: le scelte di Nicola

Sono 21 i calciatori convocati da Davide Nicola per la partita contro il Milan. C’è Sirigu, assenti invece Izzo, Murru e Milinkovic-Savic, oltre a Nkoulou (squalificato ma anche infortunato). Ecco i convocati del Torino:

Portieri: Sirigu, Sava, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza

Convocati Torino-Milan: le scelte di Pioli

Non solo Ibrahimovic e lo squalificato Saelemaekers, per la partita di questa sera contro il Torino, l’allenatore del Milan Stefano Pioli è costretto a rinunciare anche a Tonali. Ecco i convocati del Milan:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meïte.

Attaccanti: Rafael Leao, Maldini, Mandzukic, Rebic.