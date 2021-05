Probabile formazione Milan contro il Torino / Rebic in vantaggio su Leao. Squalificato Saelemaekers torna Castillejo

Archiviati immediatamente i festeggiamenti dopo la vittoria contro la Juventus, il Milan torna in campo contro il Torino di Nicola con l’obiettivo di dare l’assalto al secondo posto in classifica, condiviso attualmente con l’Atalanta a quota 72 punti con i bergamaschi che sono però in vantaggio grazie allo scontro diretto vinto nel girone di andata. L’unica possibilità per i rossoneri Pioli, dunque, sarà quella di vincere e lo dovranno fare nonostante le assenze pesanti di Ibrahimovic e Saelemaekers. Se il secondo è stato fermato da una squalifica, il primo è alle prese con l’ennesimo problema fisico di stagione al ginocchio. Problema per il quale si attendono i responsi della risonanza magnetica che dovrà determinare i tempi di recupero. Ma vediamo come Pioli sopperirà alle mancanze e quale potrebbe essere l’11 che scenderà questa sera sul campo del Grande Torino.

La probabile formazione di Pioli contro il Torino

Partiamo dalle certezze: anche contro il Torino Pioli sembra intenzionato a confermare l’ormai rodato 4-2-3-1 nel quale non dovrebbe apportare particolari modifiche in difesa. Donnarumma tra i pali è inamovibile mentre davanti saranno Kjaer e Tomori a formare la coppia di centrali. Sugli esterni confermati Calabria ed Hernandez. Davanti alla difesa ci saranno Bennacer e Kessie mentre è in mediana che arriva la prima novità. Insieme a Diaz e Calhanoglu, infatti, sarà Castillejo a prende il posto dello squalificato. Infine, con Ibrahimovic fuori dai giochi (assenza confermata dal tecnico in conferenza stampa), Pioli si affiderà a Rebic in attacco. Di seguito la probabile formazione del Milan.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, Tonali, Meité, Krunic, Leao, Hauge, Mandzukic. All. Pioli.

Squalificati: Saelemaekers

Indisponibili: Ibrahimovic