L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino

Alla vigilia di Torino-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha così presentato la partita in conferenza stampa: “Una delle nostre qualità è l’equilibrio. Abbiamo gioito domenica sera, ma da ieri mattina stiamo pensando solo al Torino. Domani è una gara importantissima, c’è bisogno di fare ancora dei punti per raggiungere il nostro obiettivo. Non ho paura dell’euforia, ma sono sempre preoccupato prima delle partite. Non so se il Torino ci aspetterà o ci verrà a prendere più avanti, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo proseguire sulla prestazione di domenica sera. Servirà lo stesso spirito, siamo nel momento decisivo della stagione”.

Pioli: “Rebic ha caratteristiche diverse da Ibrahimovic”

Domani sarà assente Zlatan Ibrahimovic: “L’unica nota stonata è stato l’infortunio di Zlatan, non sarà disponibile domani e domenica. Ha subito una lieve distorsione al ginocchio. Rebic ha altre caratteristiche rispetto a Ibra per esempio. Domenica siamo stati bravi ad attaccare la profondità, abbiamo giocatore bene tra le linee. Gli avversari non possono chiudere tutti gli spazi, noi dobbiamo essere pronti e attenti a sfruttare gli spazi. Una squadra matura fa le scelte giuste nei momenti giusti e domenica lo abbiamo fatto”.

Pioli ha poi parlato della condizione del suo Milan: “La vittoria di domenica ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo vinto nettamente contro un avversario forte, queste vittorie ti danno grande fiducia, ma sappiamo bene che non abbiamo fatto ancora nulla. Mancano tre partite, è il momento di continuare ad avere questo atteggiamento. In ogni partita ci sono delle difficoltà, essere squadra vuole essere bravi a superarle insieme”.

Infine su Donnarumma: “Gigio è un professionista, attaccatissimo alla nostra situazione e concentrato sulle prossime partite. Il 24 maggio si tireranno le somme, fino a quel momento nessuno parlerà del suo futuro. Lui e Ibra sono importantissimi per la squadra, ma conta il collettivo non il singolo”.