Infortunio Ibrahimovic / Rimandata la risonanza magnetica al ginocchio: l’attaccante salterà quasi sicuramente Torino e Cagliari

Era il 66′ di Juventus-Milan quando Ibrahimovic si accascia a terra dolorante alla gamba sinistra, la stessa che aveva già dato non pochi problemi muscolari nel corso della stagione, e chiede il cambio. Oggi, le notizie che arrivano da Milanello, seppur frammentarie, sembrano aver scongiurato il peggio. Almeno in parte. Sì, perchè per stare realmente tranquilli, i rossoneri dovranno attendere gli esiti della risonanza magnetica che è stata posticipata a domani. Ad oggi, infatti, il ginocchio sembrerebbe essere ancora troppo gonfio per potersi sottoporre agli esami strumentali che sono stati quindi rinviati. La sensazione, però, è che il danno non dovrebbe essere eccessivamente grave anche se solo gli esiti dei controlli potranno stabilirne la reale entità e il conseguente periodo di stop. Quello che sembra però certo (o quasi) è contro il Torino, e probabilmente anche contro il Cagliari, Ibrahimovic non potrà scendere in campo. Molto più probabile, invece, sarà la possibilità di vederlo in azione per l’ultimo impegno di campionato. Se queste notizie dovessero essere confermate, per Ibrahimovic significherà rimandare anche il traguardo delle 100 partite in maglia rossonera per cui mancano due presenze.