Dopo 23 anni la Salernitana conquista la promozione in Serie A: decisiva la vittoria esterna sul Pescara per 3-0

Dopo l’Empoli, prima in classifica e già promossa lo scorso turno, tocca oggi alla Salernitana festeggiare la promozione in Serie A. Un ritorno nella massima serie che manca da ben 23 anni: l’ultima volta che la Bersagliera era riuscita nell’impresa, infatti, era il 1998. A regalare l’impresa ai granata è stata la vittoria per 3-0 sul Pescara, già retrocesso, che ha portato la Salernitana a quota 69 punti con 5 lunghezze di vantaggio sul Monza che approda invece ai playoff. Un risultato, quello della promozione, che i granata non si aspettavano di certo alla vigilia del campionato ma che oggi, grazie alla 7^ vittoria nelle ultime 9 giornate, diventa realtà.