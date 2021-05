Le parole del tecnico del Torino Davide Nicola nella conferenza stampa postpartita dopo Verona-Torino terminata 1-1

E’ Davide Nicola a commentare l’1-1 del suo Toro in casa del Verona: “E’ stata una partita tosta venire qui a giocare con una squadra dal gioco consolidato, fai fatica. I ragazzi hanno fatto una partita importante, c’è il rammarico finale perchè mancava poco ma il pareggio è sostanzialmente giusto. I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno, stanno crescendo sotto tutti i punti di vista. Vedo abnegazione, adesso accantoniamo questa partita dove abbiamo dato continuità di punti e pensiamo alla prossima partita che è tosta. Il valore di questo punto è dato dal valore dell’avversario che ha numeri importanti sul contrattacco veloce, sui duelli: abbiamo fatto bene a tratti perchè è stato bravo il Verona: se hanno i punti che hanno è perchè sono stati bravi a dimostrarlo in tutto il campionato”.

Nicola: “Ce l’abbiamo fatta lo diremo solo alla fine”

Il tecnico commenta poi la possibilità che il pareggio sia il frutto di un calo di tensione, della convinzione di avercela fatta: “Ce l’abbiamo fatta lo diremo solo alla fine. Ma crediamo ogni giorno di potercela fare, ci alleniamo per questo. Nella mia gestione la squadra ha fatto numeri importanti. Sappiamo che dobbiamo lottare fino alle fine: ci mancano 4 partite, tutte giocate a distanza di 3 giorni, dobbiamo stare ancora più compatti e crederci ancora di più“.

E ancora sul gol di Dimarco: “Errore tattico? Credo sia stata una sequenza di errori. Avevamo rischiato anche in altre circostanze dove ci hanno messo in difficoltà. SI potevano avere più punti ma ci sono anche partite dove raccogli meno. La cosa importante è avere continuità, continuare a crederci e non mollare mai”.

Infine, su Sirigu: “Quello che è stato prima conta poco, conta quello che stanno dimostrando i ragazzi con me. Salvatore è presente, è uno dei giocatori con più personalità che sanno cosa vuol dire lottare. Ma io sono soddisfatto di tutto quello che stanno dando, dobbiamo battagliare ancora e farci trovare pronti già dalla prossima”.