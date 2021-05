La probabile formazione del Torino contro il Milan: Nicola deve fronteggiare l’emergenza in difesa. Out Izzo e Nkoulou

La difesa deve costruirla quasi da zero, ma Davide Nicola non fa drammi: “Mi fido di tutti i miei giocatori”. Nkoulou non sarà della partita perché squalificato e azzoppato da una botta alla caviglia, Izzo va verso il forfait per l’affaticamento ai flessori che lo ha tenuto fuori già a Verona: così, contro il Milan, dei titolarissimi delle ultime settimane si vedrà il solo Bremer. Accanto al 3 giostreranno Lyanco – che tornerà nell’undici del Torino dopo quasi due mesi – e il classe ’99 Buongiorno, che invece al “Bentegodi” è partito dall’inizio.

Toro, quale formazione contro il Milan? Le possibili scelte di Nicola

Contro il Diavolo, i granata avranno una difficile chance salvezza a tre giorni da quella – più agevole – contro lo Spezia. Eppure il tecnico non stravolgerà la formazione di partenza pensando al match point del “Picco”. Saranno poche, insomma, le novità. Detto del pacchetto arretrato, che cambierà per necessità, proseguiamo col centrocampo, laddove potrebbe rivedersi Singo, questa volta favorito nel ballottaggio con il goleador Vojvoda (in gol nelle ultime due, e lunedì è andato anche a Superga per rendere omaggio al Grande Torino). Tante conferme, per il resto: Mandragora in cabina di regia, Verdi a far da mezzala assieme a Rincon e l’uomo assist Ansaldi sulla corsia mancina del 3-5-2. In attacco ci sono due pronti a partire e due caricati al Filadelfia per subentrare: questa volta dovrebbe toccare a Zaza, assieme a Belotti dal primo minuto, con Sanabria e Bonazzoli in panca sicuramente per un tempo, poi si vedrà.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Vojvoda, Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Izzo, Murru

Squalificato: Nkoulou