Le formazioni ufficiali di Torino-Milan, sfida che per i rossoneri vale la rincorsa scudetto: cambia il terzetto davanti a Berisha, Pobega sulla trequarti

Cambia la difesa rispetto alla sfida alla Salernitana: c’è Zima e non c’è Izzo, c’è Rodriguez a prendere il posto di Buongiorno. Nessuna altra sorpresa: soliti esterni per Juric, Pobega trequartista con Brekalo, che rientra dal 1′. Per Pioli, senza Bennacer, spazio a Tonali e Kessie in mediana. A seguire le formazioni ufficiali.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodríguez; Singo, Ricci, Lukić, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. A disp.: Gemello, Milinković-Savić; Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo; Garbett, Linetty; Akhalaia, Pellegri, Pjaca, Seck. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Krunić, Messias; Lazetić, Maldini. All.: Pioli.